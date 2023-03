Trabalhador é sequestrado e mantido em cárcere por 16h em Arapongas

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma grave ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) de Arapongas nesta quinta-feira (09). Um trabalhador foi roubado, sequestrado e mantido em cárcere privado por aproximadamente 16 horas. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro criminosos estão envolvidos na ação.

Conforme relato da vítima, que não foi identificado, por volta das 06h30 ele teria ido até o bairro Flamingos, em Arapongas, para realizar um carregamento de tinta que seria transportado até a cidade de Caarapó, no Mato Grosso.

Ao chegar no local, foi recebido por dois homens que seriam os responsáveis por fazer o checklist do caminhão. No entanto, a dupla deu voz de roubo e, nesse momento, mais dois suspeitos chegaram em um Gol na cor branca. A vítima foi feita refém pelos quatro criminosos e, vendada, levada até uma residência desconhecida.

O homem permaneceu em cárcere por aproximadamente 16 horas. Armados com um revólver, os suspeitos pediram as senhas dos cartões de banco da vítima e ainda conseguiram entrar nos aplicativos digitais. De acordo com o trabalhador, os criminosos fizeram um empréstimo no valor de R$ 1,6 mil.

Por volta das 22 horas, os quatro indivíduos abandonaram a vítima amarrada e de olhos vendados debaixo de uma árvore em uma via escura e fugiram do local. O trabalhador conseguiu retirar a venda e caminhou até encontrar uma residência na Rua Cucurutado da Floresta, no Jardim Casa Grande, e então ligou para a Polícia Militar.

As autoridades encontraram o trabalhador ainda amarrado com um "enforca gato". Conforme o homem, os criminosos teriam conseguido seu contato por meio um aplicativo de frete. Os policiais não conseguiram contato com a transportadora para qual a vítima trabalha. O homem foi orientado quanto os procedimentos necessários.





Serão os mesmos?

Também nesta quinta-feira (09), desta vez por volta das 16h16, a Polícia Militar de Arapongas foi acionada após outro trabalhador também ter sido vítima de quatro criminosos em um gol branco.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estaria na cidade de Londrina, no Norte do Paraná, quando recebeu uma ligação para realizar um frete na Rua Iratauá, em Arapongas. O homem foi abordado por quatro homens armados que deram voz de roubo.

Conforme relato da vítima para os PMs, na primeira oportunidade, ele saiu correndo e gritando por socorro. Os suspeitos fugiram rapidamente em sentido ao clube campestre. A vítima, muito abalada, não conseguiu dar mais detalhes sobre a ação.

