Trabalhador de Arapongas fica ferido após cair em supermercado

O estado de saúde do homem ainda não foi informado pela equipe do Samu

Um morador de Arapongas, que não teve a idade informada, sofreu uma queda enquanto trabalhava no depósito de um supermercado localizado na Rua Dançarino Rosado, no Parque Veneza, na tarde desta terça-feira (24).

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local em que o acidente aconteceu e informou que o homem caiu enquanto trabalhava no depósito do estabelecimento. Ainda conforme os socorristas, a vítima teve um sangramento ativo no rosto e saiu com a cabeça enfaixada do supermercado.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, mas o local não foi informado pela equipe. O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A matéria segue em atualização.

