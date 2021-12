Torneio beneficente arrecada 720 litros de leite

Da Redação

No último sábado (18), aconteceu em Arapongas o 1º Torneio Solidário Encontro de Campeões. O evento ocorreu nas dependências do Estádio Municipal José Chiappin e teve como objetivo arrecadar leite em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Foram doados o total de 720 litros de leite.

O torneio contou com a participação das equipes máster do Arapongas/SEMESP, Londrina EC, Coritiba FC e do União Bandeirante FC, e com a presença de ex-jogadores de renome. O meia Marinho (ex-Flamengo), o zagueiro Berguer (ex-Curitiba) e o lateral esquerdo Marquinho Botafago (ex- Botafogo) jogaram pela equipe do Londrina. Os meias William, Ricardinho e o atacante Tico (todos ex-Coritiba) jogaram pelo Coritiba. O goleiro Mosca (ex-União Bandeirante) e o meia Pateta (ex-Flamengo) atuaram pelo União Bandeirante. E o zagueiro Marezi (ex-São Paulo), o zagueiro Bigu (ex-Cruzeiro) e o meia Marquinho Astorga (ex- Corinthians) jogaram na equipe do Arapongas/Semesp.

O time campeão foi o Coritiba, seguido pelo União, Londrina e Arapongas. Segundo o Secretário de Esporte Altair Sartori, as atividades voluntárias como essa de ajuda ao hospital são fundamentais e reforçam a importância e o conceito do esporte e da solidariedade.

O prefeito Sérgio Onofre também esteve presente e por fim agradeceu a todos que direta ou indiretamente participaram do evento e que fizeram com que o mesmo fosse um sucesso.