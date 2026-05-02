Torneio 1º de Maio encerra edição com grande êxito e premia campeões de 5 categorias

A 67ª edição do Torneio 1º de Maio de Arapongas encerrou-se com louvor nesta sexta-feira (01), Dia do Trabalhador. O Estádio Municipal José Chiappin (Estádio dos Pássaros) recebeu, por mais um ano, as finais da mais tradicional competição do esporte amador araponguense, com arquibancadas cheias de amigos, familiares e amantes do futebol que prestigiaram o evento, que contou com atrações para toda a família, e ainda o show do grupo É do Nosso Jeito.

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Estiveram presentes o prefeito Rafael Cita, servidores e secretários municipais, o superintendente-geral de Apoio aos Municípios da Casa Civil do Governo do Paraná, Sérgio Onofre, e demais autoridades. Houve um momento em que foram prestadas homenagens a atletas e pessoas ligadas ao futebol amador do município.

O torneio conheceu nesta sexta os vencedores das cinco categorias: Bambino Sub-16, no Sub-16; Felícia Lanches, no Feminino; PB Empreendimentos “B”/ Buffet Planeta Criança, no Master 40+; e Arena G9/Cardios/LJ Imóveis no Masculino Adulto, além do Ferrari Construtora/Gariani no Master 50+, grupo recém-incluído na edição 2026. (Lista completa abaixo).

“Foi uma festa linda para os nossos munícipes. Ver o Estádio José Chiappin cheio o dia todo, famílias inteiras prestigiando o esporte da nossa cidade foi muito gratificante. Esse torneio é tradicional e uma homenagem a quem constrói Arapongas com suor e dedicação”, pontuou o secretário de Esporte, Altair Sartori. “Sobre os jogos, tivemos partidas de altíssimo nível técnico, com lances emocionantes do início ao fim. Mas não foi só isso: fizemos questão de proporcionar uma grande festa, com sorteio de brindes, a praça de alimentação e música para animar ainda mais o ambiente. Gostaria de aproveitar e agradecer a todas as equipes que participaram desta edição e também a todos os nossos parceiros que nos ajudaram a realizar este grande evento esportivo.

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O prefeito Rafael Cita celebrou o sucesso do 1º de Maio. “É maravilhoso poder promovermos este evento, em que a família araponguense comparece em peso e prestigia nossos atletas amadores neste nosso querido torneio. Faço questão de participar, e sinto saudades da época em que eu também jogava. Quero agradecer a todos que trabalharam para fazer de mais um Torneio 1º de Maio o sucesso que ele é. Parabéns aos vencedores, um abraço e fiquem com Deus”, finalizou.

CONFIRA OS CAMPEÕES TORNEIO 1º DE MAIO:

CATEGORIA MASCULINO SUB-16

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1º lugar – Bambino Sub 16

2º lugar – Bar do Paranavaí/ Pluma/ Amigos do Tony/ Car10

3º lugar – Reste FC/ Restaurante Bom de Garfo

4º lugar – Escritório Damião e Filhos

CATEGORIA FEMININO

1º lugar – Felícia Lanches

2º lugar – Aston Villa Futebol Clube

3º lugar – Futebol Feminino Tropical

4º lugar – Resenha Futebol Feminino

CATEGORIA MASTER 50+

1º lugar – Ferrari Construtora/Gariani

2º lugar – Antoniassi e Perdigão Advogados Associados

3º lugar – Oliveira Transportes

4º lugar – Sticma/ Porto Alegre

CATEGORIA MASTER 40+

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1º lugar – PB Empreendimentos “B”/ Buffet Planeta Criança

2º lugar – Amigos do Ivanilde

3º lugar – D’Július Cabelereiro

4º lugar – Barbieri Paisagismo/ Casa das Soluções “A”

CATEGORIA MASCULINO ADULTO