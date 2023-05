Torneio 1º de Maio em Arapongas: prefeitura repassa orientações; veja

Da Redação

Jogos acontecem nesta segunda

A fim de garantir que o Torneio 1º de Maio transcorra de maneira organizada e segura, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito e a Secretaria Municipal de Esporte, repassa orientações para a população, especialmente aos torcedores e participantes. O secretário da Segurança, Paulo Argati, afirma que a estratégia vem para garantir um evento sem tumultos, atendendo a todos de maneira eficiente, à altura da comemoração. “É uma determinação da gestão municipal para que tenhamos, por mais um ano, um grande espetáculo. A Festa do Trabalhador é tradicional e já faz parte do calendário de eventos de Arapongas”, falou.

Veja as principais recomendações:

- Não será permitida a entrada de latas - tanto de cerveja quanto de refrigerantes - também não é permitida a entrada de quaisquer garrafas de vidro e caixas térmicas;

- Bandeiras só são autorizadas desde que a haste da mesma seja de cano PVC;

- As ruas de acesso ao estádio serão devidamente sinalizadas para que não estacionem de modo a dificultar a movimentação de viaturas da GMA,

PM-PR, BMPR e do SAMU; situações já ocorridas em edições anteriores. Será imprescindível respeitar a sinalização, evitando transtornos;

- As entradas e saídas serão utilizadas conforme a imagem (Ver foto área do Estádio).

OS JOGOS

É grande a expetativa para a 64ª edição Torneio 1º de Maio - considerado um dos maiores torneios de futebol amador do país. No domingo, 30, as equipes se encontram para a 2ª Rodada do Torneio, a ser realizada nos Campos 1, 2 e 3 do Centro Social Urbano (CSU) e no Campo da Secretaria de Esporte (Antigo Sesi). Será a partir das 8h15, com jogos simultâneos.

A final acontece no dia 01 de maio (feriado do Dia do Trabalhador), com as equipes finalistas em disputa no Estádio Municipal José Chiappin (R. Megalouro, 109 - Jardim Baronesa). Os jogos começam a partir das 8h00.

