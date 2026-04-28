Torneio 1º de Maio define chave de oitavas e finais das demais categorias

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Após dois domingos de intensa disputa envolvendo 140 equipes, o Torneio 1º de Maio de Arapongas definiu os classificados para as oitavas de final da categoria masculino adulto e os finalistas das demais divisões. A festa do futebol amador terá o desfecho na próxima sexta-feira (01) no Estádio Municipal José Chiappin, com uma programação que começa às 08h00 e promete partidas de alto nível técnico e tático.

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No adulto, 16 equipes seguem vivas na competição. Os confrontos das oitavas de final serão disputados entre:

Costa Rica, Padaria Água na Boca/Gralha Azul/Mhs "B", Reste FC/Restaurante Bom de Garfo, Arena G9/Keiko/Kent, Agro Euro, Agro Euro FC, Arena G9/Cardios/LJ Imóveis, Rodelog/Atlético Zona Sul/New Style Estofados, Milan FC, Classmed FC, Santa Cruz/JT Climatizadores, C. Valério, Olimpia FC/Açougue Top Carnes e Empório São Jorge "A".

A grande final do masculino adulto está marcada para as 17h15, fechando a programação.

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Base e veteranos

Antes do duelo principal, outras quatro decisões agitam o José Chiappin. Confira os horários:

15h15 – Sub-16: Bambino Sub-16 x Bar do Paranavaí/Pluma/Amigos do Toni/Car 10

15h45 – Feminino: Aston Villa x Felícia Lanches

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16h15 – Master 50+: Ferrari Construtora/Gariani x Antoniassi e Perdigão Advogados Associados

16h45 – Master 40+: PB Empreendimentos "B"/Buffet Planeta Criança x Amigos do Ivanilde

A expectativa é de casao cheio durante o dia todo. Além dos jogos, haverá uma estrutura completa no Estádio voltada para toda a família araponguense.

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