Torcedor do Arapongas é preso em Londrina por injúria racial; entenda

Um torcedor araponguense foi preso acusado de injúria racial contra o árbitro Luiz Guilherme Ribeiro, durante o jogo entre PSTC e Arapongas, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense sub-17, na manhã deste sábado,10. A reportagem é do ge.

Várias viaturas da Polícia Militar (PM) foram acionadas para conter o tumulto próximo ao Centro de Treinamento do PSTC, em Londrina. Tudo começou quando o próprio árbitro acionou a PM reclamando das ofensas racistas vindas de um torcedor do Arapongas no alambrado.

Segundo o relato da polícia, a partida foi paralisada, e o árbitro foi até a torcida para avisar que o policiamento tinha sido acionado. Neste momento, o torcedor teria ofendido Ribeiro mais uma vez: "É um preto safado mesmo!".

Identificado pela PM, o torcedor se recusou a acompanhar a equipe até a delegacia. Por conta da reação dos cerca de setenta torcedores que acompanhavam o homem, mais viaturas foram chamadas. Foi dada voz de prisão e, por continuar resistindo, o suspeito foi colocado no camburão à força.

Na condução policial, houve aglomeração de torcedores e familiares de atletas, e os policiais usaram spray de pimenta. O torcedor continua preso em Londrina e vai passar por audiência de custódia.

Segundo a equipe do ge, o PSTC vai se posicionar através de uma nota oficial. Já o Arapongas divulgou uma nota através do Instagram, dizendo que o torcedor foi acusado injustamente. Mais tarde, a publicação foi retirada da página.

Em campo, o jogo do Campeonato Paranaense sub-17 terminou em 2 a 1 para o PSTC, dono da casa.

