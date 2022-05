Tombamento de carreta interdita PR-444 em Arapongas

Da Redação

Um tombamento de carreta foi registrado na manhã deste sábado (21), na PR-444, em Arapongas. O acidente ocorreu por volta das 10 horas no quilômetro 1+800, bem no entroncamento da rodovia com a BR-369. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista saiu ileso.

Segundo o bombeiro Márcio Leal de Souza, o motorista recebeu ajuda de um grupo de ciclistas que passava pelo local e acionou as equipes de socorro. O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com apoio do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também está no local sinalizando a pista que foi parcialmente interditada sentido Arapongas/Maringá. Houve derramamento de óleo e pó de serra, já que o caminhão transportava uma carga de móveis.