Times de Arapongas jogam neste final de semana a Terceirona

Da Redação

Treinador Rodrigo Casagrande no comando da Laranja Mecânica

Dois times de Arapongas entram em campo neste final de semana para mais uma rodada da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Abrindo a terceira rodada, o Laranja Mecânica vai a Londrina enfrentar a Portuguesa Londrinense, neste sábado (9), às 15h30, no Estádio do Café. Com o mando de campo, o Arapongas EC joga no domingo (10) contra o Cambé, às 15h30, no Estádio Municipal José Garbelini.

continua após publicidade .

Na sétima posição, com uma vitória sobre o REC e uma derrota diante do Aruko Sports, o Laranja Mecânica terá um confronto difícil contra o vice-líder da competição, a Portuguesa Londrinense. O time de Londrina venceu suas duas primeiras partidas, entre elas uma goleada por 4 a 2 sobre o Cambé.

O treinador Rodrigo Casagrande comandou seu último treino na manhã de sexta-feira. “Fizemos análises do adversário e da nossa equipe, para ajustar o que precisamos, potencializando os pontos positivos e corrigindo os pontos negativos para buscarmos a melhora contínua da equipe e também de forma individual”, comentou.

continua após publicidade .

Já o Arapongas EC ainda não pontuou na Terceirona. Na estreia foi derrotado para a Portuguesa Santista por 2 a 1 e contra o Aruko Sports, goleado por 5 a 0 jogando em casa. Na lanterna do campeonato, o clube terá como adversário o penúltimo colocado, que também foi derrotado nas duas primeiras rodadas.

Ambos os times estão no Grupo A da Terceira Divisão e disputam as duas primeiras vagas para a classificação à semifinal, prevista para acontecer no final de novembro.