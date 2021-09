Da Redação

Time de Arapongas estreia na Copa Brasil de Futebol Master

A Copa Brasil de Futebol Master começa neste final de semana marcando a estreia do Arapongas/Semesp, no Estádio Municipal José Chiapin, às 15h30, contra a equipe de Maringá. Devido à pandemia da Covid-19, os jogos ainda não poderão ter a presença de público.

Nesta 5º edição da competição participarão as equipes de Alvorada do Sul, Arapongas/Semesp, Maringá Master, Florestópolis, Centenário do Sul, Londrina Master e a Fundação de Esportes de Cornélio Procópio. Todos jogarão entre sí e os 4 melhores classificados farão as semifinais.

O Arapongas/Semesp é formado por atletas que fizeram história do futebol amador na Cidade dos Pássaros e jogadores que também atuaram profissionalmente, como o meia Marquinhos Astorga, que jogou no Corinthians e no Grêmio Maringá, o zagueiro Marezi que já atuou no São Paulo e em equipes de Santa Catarina, e o professor Bigu, que atuou pelo Cruzeiro.

Para o secretário de esporte Altair Sartori, a participação nesta competição é uma forma de valorização destes atletas que já fizeram tanto e ainda contribuem ativamente para o desenvolvimento deste esporte em nosso município.

A Copa Brasil de Futebol Master é organizada pelo Jornalista esportivo Jorge Júnior, desde 2016, a coordenação da arbitragem será de Antonio Denival de Morais e os árbitros são credenciados pela Liga de Futebol de Londrina e pela Federação Paranaense de Futebol.