Termômetros devem atingir a máxima de 28ºC em Arapongas nesta 3º

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo segue firme nesta terça-feira

O tempo continua estável nesta terça-feira (2) no Paraná. O amanhecer será um pouco frio em algumas regiões do Estado, mas, devido ao predomínio do sol, as temperaturas se elevam ao decorrer do dia.

continua após publicidade .

Municípios do centro-sul, dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba podem registrar nevoeiros durante as primeiras horas da manhã.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a terça-feira apresenta as mesmas características que as do dia anterior. Arapongas, norte do Paraná, teve uma segunda-feira (1º) predominada por nuvens, e, nesta terça, continua assim.

continua após publicidade .

No entanto, não existe possibilidade de chuva.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista para a Cidade dos Pássaros é de 16ºC, e a máxima de 28ºC.

Região

continua após publicidade .

A terça-feira também será nebulosa em Londrina. O município não registrará chuva. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 29ºC.

Rolândia terá um dia um pouco mais quente em relação à segunda-feira. Ao amanhecer, a cidade obteve mínima de 17ºC, e durante a tarde a máxima pode chegar aos 29ºC. O tempo segue estável.

Siga o TNOnline no Google News