Terceira morte por Covid-19 é registrada em Arapongas

Arapongas registrou nesta quinta-feira (11), a terceira morte em decorrência do novo coronavírus. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem, de 89 anos, pneumopata, com histórico de doença no coração e de câncer. Ele foi internado no Hospital Santa Casa no dia 02/06 após apresentar sintomas e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 04/06, vindo a óbito na data de hoje.

Ainda conforme a secretaria, membros da família foram testados e os resultados foram negativos. Outros familiares do idoso aguardam resultados dos e exames em isolamento domiciliar.

MAIS QUATRO CASOS

Boletim divulgado pelo município na noite desta quinta-feira (11), informa que mais quatro casos da doença foram confirmados no município que soma 98 confirmações e 65 casos em investigação. Setenta e sete pessoas estão recuperadas.