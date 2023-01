Terça-feira será de tempo instável em Arapongas

Da Redação

A semana começou chuvosa em Arapongas

A terça-feira (31) no Paraná apresenta um ambiente atmosférico bem instável, devido a uma maior presença de umidade e calor na região do estado. Com isto, são previstas algumas chuvas a qualquer hora do dia, embora o período da tarde, com tempo mais abafado, favorece em alguns setores, a formação de nuvens de chuva e temporal.

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Arapongas, norte do Estado, o dia será instável. O município deve registrar chuva ao longo de quase toda esta terça-feira.

O instituto meteorológico aponta a existência de 25.2 milímetros de precipitação acumulada para a Cidade dos Pássaros, além de 96% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Devido à instabilidade, as temperaturas ficam abaixas daquelas que foram registradas nos dias anteriores. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 20ºC; a máxima não deve ultrapassar dos 24ºC.

