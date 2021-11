Da Redação

Terça-feira será de temperaturas elevadas em Arapongas

A terça-feira (30) será mais um dia quente em Arapongas. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a cidade dos pássaros deve registrar uma máxima de 30º C. Ao amanhecer, os termômetros marcaram mínima de 18º C.

Tempo mais estável no Paraná, por conta da incursão de um ar mais seco e menos aquecido. As temperaturas com valores mais baixos pela manhã no sul do estado, mas ao longo do dia com elevação, por conta do predomínio de sol. Esquenta até a tarde e a umidade relativa fica mais baixa.