Terça-feira deve ser ensolarada com máxima de 27ºC em Arapongas

O sol deve voltar a predominar no município após dias chuvosos

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a terça-feira (7) não terá muitas alterações nas condições do tempo, que continua com instabilidade devido às taxas de umidade e calor na atmosfera da região. Com isto, a formação de nuvens de chuva entre as regiões do estado e esperado, principalmente a partir da tarde.

Ainda segundo o instituto meteorológico, em Arapongas, norte do Paraná, não há previsão de chuva para este dia. No entanto, nenhuma possibilidade é descartada, já que chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer ao decorrer desta terça, principalmente à tarde, período em que as temperaturas atingem o ápice.

Por conta desses valores, a Cidade dos Pássaros terá um dia abafado. Conforme o Simepar, ao amanhecer, os termômetros registraram a mínima de 19ºC. Devido à presença do sol, os valores se elevam e, durante a tarde, a máxima chega aos 27ºC.

