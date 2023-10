Tendências do varejo são tema de palestra gratuita em Arapongas

Em comemoração ao Dia do Vendedor, celebrado em outubro, o Sebrae/PR vai promover uma palestra sobre as tendências do varejo e as evoluções tecnológicas do setor. O evento será realizado às 18h30 da próxima terça-feira (17), no auditório do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), localizado na avenida Arapongas, n° 88, 13º andar do edifício Palácio do Comércio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://tinyurl.com/8vvtfbrn.

A palestra "Tendências do Varejo de Acordo com a NRF 2023" será ministrada pelo especialista em inovação estratégica, gestão empresarial e internacionalização de empresas, Jorge Biff Netto. A National Retail Federation (NRF), que aconteceu em janeiro, em Nova Yorque, nos Estados Unidos, é a maior feira do varejo no mundo. A cada ano, o evento traz novas perspectivas alinhadas às tendências do varejo global, sendo uma importante referência para o setor de móveis e decoração.

De acordo com o palestrante, entre os destaques da NRF 2023 para o setor de móveis e decoração, estão o foco na experiência do consumidor, com realidade virtual e aumentada para a visualização de produtos; expansão do comércio conversacional por chatbots e voz; maior integração de canais on-line e off-line; sustentabilidade com produtos de materiais reciclados; e tecnologias para gestão de estoque.



“Com planejamento, visão de longo prazo e execução consistente, os varejistas moveleiros podem incorporar com sucesso as inovações do mundo digital em seus modelos de negócio. É importante ter foco e definir prioridades ao absorver as tendências da NRF”, avalia Jorge Biff Netto.



O evento, promovido pelo Sebrae/PR e que tem como parceiros o Sima, Setor Moveleiro e Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), é voltado para vendedores do atacado e do varejo, representantes comerciais e profissionais das áreas comercial e de marketing. Os inscritos serão recepcionados com um café especial.



A consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, aponta que a pandemia impulsionou o surgimento de novas tecnologias, que passaram a influenciar o modo de consumo e as relações de trabalho. São inovações que foram aceleradas e que refletem no dia a dia e na competitividade das empresas.



Ela afirma que a palestra visa trazer informações atualizadas sobre as tendências e inovações para o varejo para que as empresas de Arapongas possam se adequar à nova realidade do mercado.



“Os participantes receberão o Guia de Tendências 2023, elaborado pelo Sebrae, que traz informações sobre as principais estratégias para atrair e fidelizar clientes, compras virtuais e experiências reais, individualização em massa, inteligência artificial, estilo de vida e cotidiano, sustentabilidade, futuro do trabalho e outros temas”, cita Cinara.



O presidente do Sima, José Lopes Aquino, destaca que as indústrias dependem das vendas no varejo para criar e repor seus produtos, por isso a importância de apoiar iniciativas como essa, que visam levar conhecimento e promover a qualificação dos profissionais da área de vendas na cidade.



“As novas tecnologias podem tornar esses profissionais mais eficientes e fazer com que atinjam melhores resultados. Jamais substituirão o ser humano e a conexão entre as pessoas, mas podem auxiliar no processo de venda”, avalia Aquino.



Para o CEO da plataforma de conteúdo Setor Moveleiro, Carlos Bessa, é fundamental que os vendedores estejam atualizados com os movimentos do varejo, já que o consumidor está a um clique da informação que deseja buscar, seja em portais na internet ou em mídias sociais. Conteúdos como os que serão trazidos na palestra, segundo ele, agregam valor à negociação, argumentação, planejamento para o setor moveleiro e demais áreas do varejo.



“Quando estão sintonizados com o que ocorre no Brasil e no mundo, os vendedores se tornam mais produtivos e contribuem para melhorar a performance das lojas”, analisa.



