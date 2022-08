Tempo volta a firmar em Arapongas nesta quinta-feira

Da Redação

O amanhecer desta quinta-feira será gelado na Cidade dos Pássaros

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que o sistema de baixa pressão atmosférica que trouxe instabilidade ao estado começa a se afastar ao longo desta quinta-feira (11). Embora o fenômeno esteja indo embora, algumas chuvas e ventos ainda ocorrem no início do dia, principalmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral.

Em Arapongas, norte do Paraná, o tempo volta a ficar firme nesta quinta. Segundo o Simepar, o sol deve predominar afastando qualquer possibilidade de chuva na Cidade dos Pássaros.

Ainda conforme o instituto meteorológico, a incursão de um ar mais frio do quadrante sul, favorece um amanhecer de temperaturas baixas. Em Arapongas, as primeiras horas da manhã serão bem geladas e os termômetros podem registrar mínima de 8ºC. Já a máxima, por sua vez, não deve ultrapassar da casa dos 19ºC.

Região

A previsão também indica que a quinta-feira será estável em Londrina. O dia será de temperaturas amenas, sendo esperado 8ºC para a mínima, e 20ºC para máxima.

O sol predomina em Rolândia também. As temperaturas previstas são: 8ºC e 19ºC.

