Tempo será de sol entre nuvens nesta quinta, em Arapongas

Arapongas amanheceu com bastante nuvens e registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima não deve ultrapassar dos 27º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva no município nesta quinta-feira (27).

Nesta quinta-feira, as condições do tempo pouco mudam no Paraná por conta da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, variação de nebulosidade em vários setores, porém sem chuva. O dia amanhece frio, mas com o enfraquecimento da massa de ar polar o risco de formação de geada diminui sobre o Estado. Durante à tarde, as temperaturas se elevam mais nas regiões norte e noroeste paranaense.