Tempo segue instável nesta quinta-feira (16) em Arapongas

A previsão do Simepar mostra que há uma precipitação acumulada de 18.6 milímetros para o município

A frente frita que está na altura Sul do Brasil segue influenciando o tempo e, devido a isso, a instabilidade persiste sobre o Paraná nesta quinta-feira (16). Chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, acompanhadas também por descargas atmosféricas (raios). Risco para ocorrência de tempestades segue elevado, sendo mais evidente no interior paranaense. Destaque para os volumes de precipitação, que devem ser bastante significativos.

Em Arapongas, por exemplo, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que há 18.6 milímetros de precipitação acumulada. Inclusive, a previsão mostra que pode chover a qualquer momento do dia no município. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%.

É possível que as pancadas se iniciem durante a madrugada e persistam ao longo do dia.

Em relação aos dias anteriores, as temperaturas ficam um pouco mais baixas. Na Cidade dos Pássaros, os valores devem variar entre 20ºC e 25ºC.

