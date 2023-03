Tempo segue instável nesta quarta-feira (29) em Arapongas

Da Redação

O ambiente atmosférico segue bastante instável sobre o Paraná nesta quarta-feira (29). Massa de ar aquecida e úmida favorece a formação de áreas e linhas de instabilidade, principalmente a partir da tarde. Em alguns municípios do oeste, sudoeste e sul deve chover já pela manhã.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco de tempestades segue elevado no Estado, no entanto, isso deve ocorrer de forma isolada, condição típica de verão.

Existe possibilidade de chuva em Arapongas, norte do Paraná, neste dia, conforme o instituto meteorológico. A probabilidade de ocorrência de chuva para o município é de 95%, além de uma precipitação acumulada de 8.8 milímetros.

As temperaturas seguem elevadas na Cidade dos Pássaros. Ao amanhecer, os termômetros registram a mínima de 19ºC. A máxima deve chegar aos 27ºC.

