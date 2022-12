Tempo segue firme nesta terça-feira (27) em Arapongas

Da Redação

Não há previsão de chuva para o município nesta terça

O tempo volta a ficar um pouco mais abafado nesta terça-feira (27), no Paraná. Além disso, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas áreas de chuvas avançam da região da Argentina, entre Santa Catarina e Paraná, e influenciam na instabilidade, principalmente entre a tarde e a noite.

As cidades da metade sul do Estado serão as primeiras a registrar chuva ao longo deste dia. Curitiba, por exemplo, tem uma precipitação acumulada de 6.3 milímetros e 97% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Já nos municípios do norte do Paraná, como Arapongas, não há previsão de chuva, porém, nenhuma possibilidade é descartada. É possível que ocorram algumas pancadas isoladas.

Além disso, o tempo segue abafado na Cidade dos Pássaros. Ao amanhecer, o município registrou a temperatura mínima de 19ºC. No período da tarde, a máxima chega à casa dos 28ºC.

