Tempo segue firme em Arapongas nesta quarta-feira

As temperaturas devem variar entre 28ºC e 14ºC

O ar segue mais seco no interior do Paraná nesta quarta-feira (9) e, devido a isso, pouca chuva deve ser registrada no Estado. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há uma presença mais significativa de nebulosidade nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral do Paraná, portanto, é possível que essas regiões registrem chuvas ocasionais, principalmente à tarde.

Em Arapongas, norte do Estado, a quarta-feira será semelhante ao dia anterior, sendo assim, é esperado um dia estável. O sol deve aparecer nas primeiras horas da manhã e, ao decorrer do dia, pode ficar entre nuvens.

Ainda conforme a previsão do Simepar, as temperaturas se elevam mais nesta quarta-feira do que nos dias anteriores. Na Cidade dos Pássaros, a máxima esperada é de 28ºC.

A mínima obtida foi, ao amanhecer, de 14ºC.

