Tempo segue estável nesta terça-feira em Arapongas

Nesta terça-feira (25) Arapongas registrou 9º C ao amanhecer e a máxima não deve passar dos 24º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a possibilidade de ocorrência de chuva no município é de 0%.

Nesta terça-feira, a massa de ar polar continua atuando sobre o Paraná, mantendo o tempo estável nas diversas regiões. As condições seguem favoráveis para a formação de geadas ao amanhecer, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba. No noroeste e no norte a nebulosidade aumenta no decorrer do dia. Mesmo com predomínio de sol, as temperaturas seguem amenas à tarde.