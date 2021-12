Da Redação

Tempo segue estável nesta sexta-feira em Arapongas

Arapongas amanheceu com temperaturas agradáveis nesta sexta-feira (3), registrando mínima de 16ºC. De acordo com o Instituto Meteorológico do Paraná (Simepar), a sexta-feira será semelhante aos dias anteriores, sendo assim, esquenta bastante. A máxima prevista é de 29ºC.

Ainda segundo o Simepar, a estabilidade predomina na Cidade dos Pássaros, desta forma, a possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta sexta-feira no Paraná. Céu segue com presença de mais nebulosidade entre a RMC e as praias, setores onde não se descarta ocorrência de chuviscos/chuvas fracas ocasionais. Temperaturas ficam amenas nestes setores. Nos Campos Gerais e no norte pioneiro pancadas de chuva ocorrem preferencialmente durante à tarde. Na maior parte do sudoeste, oeste e do noroeste paranaense poucas nuvens e muito calor, situação observada nos últimos dias.