Tempo segue estável nesta quarta-feira em Arapongas; veja a previsão

A Cidade dos Pássaros deve registrar mínima de 14ºC nesta quarta-feira (29)

Na quarta-feira (29), a nova frente fria se desloca rapidamente em direção ao oceano Atlântico. No Paraná, há um aumento da nebulosidade entre as regiões sul, Campos Gerais e o leste, com possibilidade para chuvas fracas e isoladas. Nas outras regiões do Estado o tempo quase não muda, com predomínio de sol, porém, as temperaturas apresentam declínio.

Arapongas, por exemplo, registrou temperaturas amenas ao amanhecer desta quarta-feira. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima obtida foi de 14ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 25ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o tempo se apresenta estável na Cidade dos Pássaros, ou seja, não é prevista a ocorrência de chuva no município.

Região

O tempo também se apresenta estável em Londrina. A respeito das temperaturas, os termômetros obtiveram mínima de 13ºC, e, durante a tarde, esquenta bastante na cidade, com uma máxima de 27ºC.

Em Rolândia, o tempo será firme também, com mínima de 13ºC, e máxima de 26ºC.

