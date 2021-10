Da Redação

Tempo ensolarado predomina nesta quarta-feira em Arapongas

Após alguns dias instáveis, o tempo voltou a ficar firme na Cidade dos Pássaros. Arapongas amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (20) e registrou temperatura mínima de 11º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 24º C.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, o tempo estável deve predominar no município pelos próximos dias. Porém, há previsão de chuva para o final de semana.

Nesta quarta-feira a partir do leste do estado, ainda persiste uma incursão de umidade proveniente do mar, por conta dos ventos. Com isto, possibilitando uma formação de nebulosidade mais baixa, com alguma garoa no setor. Em relação às temperaturas, espera-se uma elevação mais lenta no leste, aumentando gradualmente os valores até o extremo oeste e norte/noroeste.