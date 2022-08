Tempo continua firme nesta quarta-feira em Arapongas

Da Redação

A mínima registrada foi de 11ºC

Nesta quarta-feira (24), a nebulosidade baixa ainda deve ser observada, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do Estado, com garoa ocasional principalmente entre a Serra do Mar e as praias. Porém, o sol também aparece em vários momentos, induzindo o registro de temperaturas um pouco mais elevadas em relação ao dia anterior.

Nos demais setores, o sol predomina, com temperaturas elevadas. Este é o caso do norte do Paraná, onde os municípios registrarão mais um dia de tempo frime.

Arapongas, por exemplo, terá um dia marcado pelo predomínio do sol. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que, a respeito das temperaturas, a Cidade dos Pássaros deve obter, ao amanhecer, mínima de 11ºC. A máxima, por sua vez, não ultrapassa dos 23ºC.

Região

O instituto meteorológico informa que o tempo será estável em Londrina. Em relação às temperaturas, a mínima prevista para esta quarta-feira é de 10ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 24ºC.

Em Rolândia, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 12ºC. A máxima deve chegar aos 24ºC. O tempo continua firma no município.

