Temperatura máxima não ultrapassará dos 15ºC nesta sexta, em Arapongas

A Cidade dos Pássaros registrou temperatura mínima de 6ºC nesta sexta-feira (19)

A massa de ar polar se estabelece sobre o Paraná nesta sexta-feira (18) e traz possibilidade de geada para diversas regiões do Estado. As temperaturas ficam bastante baixas entre a madrugada e o amanhecer, inclusive com valores negativos nos termômetros em cidades do centro-sul.

No norte do Paraná, os valores também ficam abaixo dos 10ºC. Arapongas, por exemplo, registrou mínima de 6ºC ao amanhecer, e, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não devem se elevar tanto. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima não ultrapassará dos 15ºC.

O instituto meteorológico também informa que, após dias chuvosos, o tempo volta a firmar na Cidade dos Pássaros. O sol predomina no município nesta sexta, mas, em alguns períodos, pode surgir em meio a nuvens.

O fim de semana também será estável e deve contar com as baixas temperaturas.

Região

O sol ficará entre nuvens em Londrina e, segundo o Simepar, qualquer possibilidade de chuva é descartada. A previsão indica que as temperaturas irão variar entre 8ºC e 16ºC.

Rolândia, por sua vez, registrará mínima de 6ºC, assim como Arapongas. Já a máxima não passará dos 16ºC. A previsão também indica que o dia será de tempo firma na cidade.

