Tem início celebração de 80 anos da Paróquia Nossa Sra. Aparecida

Para celebrar os 80 anos de história da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, conhecida também como Igreja Matriz, é realizada a Exposição do Jubileu. A ideia faz uma viagem no tempo, contando a trajetória e evolução deste importante e tradicional espaço religioso de Arapongas, que também é um dos cartões-postais do município.

Nesta sexta-feira (09), o prefeito Sérgio Onofre, acompanhado da secretária de Governo, Lúcia Golon, foi recebido pelo padre Josafá Souza da Cruz e comitiva, onde descerrou a faixa de inauguração. A exposição foi aberta oficialmente para o público, às 10h, e segue até o dia 30 de setembro.

“É interessante e muito bonito poder reviver um pouco da história desta emblemática Paróquia. Ela faz parte da história do município e de tantos munícipes. Algo bacana de apreciar”, disse Onofre.

A Exposição do Jubileu da Paróquia Nossa Senhora Aparecida é apresentada pelo historiador, Gean Carlos Cereia. “A exposição tem o objetivo de transportar o visitante em uma viagem no tempo, voltando para a década de 1930, período da colonização, onde as dificuldade e adversidades climáticas não impediam os fiéis de manifestarem sua fé, através de procissões, novenas e celebrações em lugares improvisados”, afirmou o pesquisador.

A comissão organizadora acrescenta que os visitantes poderão relembrar a antiga capela em madeira, local de início da Paróquia, além da apresentação da linha do tempo de párocos e vigários que tiveram passagem pelo local.

Visitação

A exposição acontece no Centro Pastoral Divino Mestre, na Rua Drongo 1201, Centro de Arapongas.

Dias: Quartas, quintas e sextas-feiras: das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 21h00 - Sábados e domingos: das 8h00 às 12h00 e das 16h00 às 21h00.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

