Técnico do Laranja Mecânica reclama da arbitragem após empate

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caio Henrique marcou o gol do Laranja Mecânica contra o PSTC no sábado (20)

O Laranja Mecânica, de Arapongas, ficou no empate em 1 a 1 contra o PSTC no último sábado (20) no Estádio dos Pássaros e está em 6º lugar na tabela de classificação da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O time soma quatro pontos em quatro jogos.

continua após publicidade .

Os araponguenses têm a mesma pontuação do Apucarana Sports (7º) e o Grêmio Maringá (8º), mas está à frente por conta dos critérios de desempate. Veja tabela abaixo.

Caio Henrique marcou para o Laranja Mecânica aos 8 minutos do segundo tempo, após cruzamento na área, enquanto o gol do PSTC foi de Gabriel (contra) aos 36 minutos da etapa final, após bobeira da defesa.

continua após publicidade .

O técnico Rodrigo Casa Grande reclamou da arbitragem. “É ridícula a forma da arbitragem atuar. O nível deixa muito a desejar. É um nível que deixa todo mundo nervoso. Cada vez mais a gente é prejudicado. Não podemos mais ficar em silêncio. Algo precisa ser feito. É um campeonato com uma dimensão enorme, com equipes com investimento alto, com é o caso do Laranja Mecânica”, disse Casão.

Ele viu irregularidade no gol de empate do PSTC. "São árbitros muito inexperientes, jovens, a gente sabe que é um processo, mas não podem apitar essa divisão", disse.

O próximo compromisso do Laranja Mecânica é neste sábado (27), às 15h30, contra o Toledo EC fora de casa.



continua após publicidade .

fonte: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News