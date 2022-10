Técnico do Laranja Mecânica adquire a Licença A de treinadores da CBF

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rodrigo Casagrande voltou ao Brasil e no último dia 08 de outubro conquistou a Licença A

A equipe profissional do EC Laranja Mecânica Arapongas se prepara para a temporada 2023 e a comissão técnica segue evoluindo e se aprimorando para chegar no próximo ano ainda mais preparada para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Depois de passar um período de estágio na Holanda, o técnico Rodrigo Casagrande voltou ao Brasil e no último dia 08 de outubro conquistou a Licença A de Treinadores da CBF.

continua após publicidade .

O curso foi dividido em dois módulos, o primeiro no mês de março de 2022 e o segundo em outubro. O treinador participou de trabalhos na parte teórica de análises de campo e ao todo, 50 profissionais de diferentes equipes e estados fizeram parte da qualificação, ficando habilitados a trabalharem em equipes da Série A do futebol brasileiro.

-LEIA MAIS: Laranja Mecânica acerta transferências de 7 atletas ao futebol europeu

continua após publicidade .

A licença do treinador traz mais credibilidade e visibilidade tanto para o EC Laranja Mecânica Arapongas quanto ao técnico. “Essa é uma licença que tem sido importante. Agora em várias federações tem tido a obrigatoriedade do treinador de futebol estar qualificado, estar com a licença, e isso aumenta a visibilidade e credibilidade tanto do profissional quanto da equipe que ele está trabalhando, tendo profissionais licenciados, profissionais que estejam estudando, que estejam se qualificando para melhorar o processo de treinamento e desenvolver melhor o talento dentro do nosso clube”, explica Casão.

A pré-temporada da equipe profissional para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense está prevista para começar no mês de janeiro de 2023.

Siga o TNOnline no Google News