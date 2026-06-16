Teatro Vianinha receberá mais de R$ 3 milhões para reforma completa em Arapongas

Um dos principais espaços culturais de Arapongas, o Teatro Vianinha passará por uma ampla revitalização. O município garantiu um investimento de R$ 3.093.000 para a reforma completa do prédio histórico, por meio de recursos conquistados junto ao Governo do Paraná.

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O valor foi obtido através do programa Fundo a Fundo, da Secretaria de Estado da Cultura, que selecionou projetos apresentados por municípios paranaenses. Segundo a Prefeitura de Arapongas, a proposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Cultura foi aprovada após processo de avaliação técnica.

De acordo com a administração municipal, Arapongas será a cidade que receberá o maior volume de recursos entre os municípios contemplados pelo edital.

A conquista foi comemorada pela equipe da Secretaria de Cultura, que destacou a importância do espaço para artistas, produtores culturais e para toda a comunidade regional.

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“O Teatro Vianinha é um patrimônio cultural de Arapongas e já recebeu eventos de toda a região ao longo dos anos. Essa reforma representa um avanço importante para a cultura local e para a valorização dos nossos artistas”, destacou a administração.

Além de modernizar a estrutura, a revitalização deve garantir melhores condições para a realização de espetáculos, apresentações artísticas, eventos culturais e atividades voltadas à formação cultural.

A Prefeitura ressaltou ainda que o investimento é resultado do trabalho técnico desenvolvido para a elaboração do projeto e do apoio da população que, ao longo dos anos, manteve viva a importância do teatro para a cidade.

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As obras devem transformar completamente o espaço, ampliando sua capacidade de atender artistas e público, além de fortalecer Arapongas como referência cultural na região.