Teatro Vianinha é invadido e vandalizado, em Arapongas; veja

Um dos espaços culturais mais tradicionais de Arapongas, o Teatro Vianinha, foi alvo de vandalismo na noite dessa terça-feira (10). O criminoso que invadiu o local danificou o telhado, estruturas em gesso, instalações hidráulicas e elétricas.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), os danos causados no sistema elétrico do teatro resultaram em um curto-circuito. Além disso, o palco principal e parte do auditório ficaram alagados por conta do rompimento de canos.

“Um morador da região notou a presença de um indivíduo no telhado do Vianinha e entrou em contato conosco. De imediato, acionamos a GM [Guarda Municipal]. Chegando ao local, o espaço já estava vandalizado, e o autor fugido. Uma situação lamentável”, contou o responsável pela Secle, Geison Cortez.

Ainda segundo o secretário, os eventos que ocorreriam no teatro neste mês serão realocados, pois a prioridade no momento é a manutenção do espaço. "Vamos alinhar junto à Secretaria de Obras os consertos e reparos necessários. Com isso, por um tempo, o Vianinha ficará inutilizado”, afirma.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, esteve no local na manhã desta quarta-feira (11) e afirmou que medidas serão tomadas para evitar novas depredações. “Nada foi levado. Com isso, nós acreditamos que o único objetivo do autor foi mesmo o de vandalizar, o que é crime e total desrespeito com o patrimônio público. Tanto a GM, quanto a PM e Polícia Civil estão empenhadas para que se chegue rapidamente ao autor do delito”, falou.

Ainda conforme Argati, Arapongas está realizando a instalação de câmeras e alarmes nos prédios públicos. Até o momento, 70% desses locais já contam com o monitoramento. “Já está em andamento um novo processo de licitação. A ideia é alcançar 100% dos prédios públicos com sistema de alarme e câmaras. O Teatro Vianinha é um dos espaços que também receberá este aporte de segurança", conclui.

DENÚNCIAS - Em casos de vandalismo ao patrimônio público a população pode colaborar denunciando através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).

Espaço revitalizado

O Teatro Vianinha reabriu suas portas para o público em 2019, após passar por uma ampla revitalização, incluindo a retirada do carpete do piso, pintura, troca da iluminação de serviço, higienização das paredes, retirada de infiltrações, reparo de sanitários e sinalização de segurança, além de mudanças na fachada e na comunicação visual.

A Praça Cacilda Becker, onde estão instalados o Vianninha e a Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, também recebeu melhorias de iluminação e jardinagem, tudo com recursos do próprio município.

