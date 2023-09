Teatro Sesi Arapongas recebe espetáculo gratuito nesta quinta; confira

Siga o TNOnline no Google News

Na próxima quinta-feira, 14, Arapongas recebe o espetáculo teatral “Contando e Cantando Histórias”, com o grupo Meu Clown. A montagem é um convite à imaginação e tem entrada franca.

Entre dobraduras, músicas e poesia, objetos ganham vida e contam histórias do imaginário popular de forma lúdica, dinâmica, mágica e colorida. Com melodias do canto popular e folclórico, o espetáculo tem uma atmosfera leve e divertida.

“Dobraduras de papel desvendam os mistérios do mar, uma fita colorida desenha no espaço a aquarela de um jardim de flores e objetos do cotidiano se unem para apresentar a história de um esperto e faminto macaco”, explica o grupo Meu Clown.

Entre uma linha e outra, melodias do canto popular e folclórico proporcionam uma atmosfera leve e divertida, garantem os artistas. “Aqui a imaginação é livre para dar asas a quem gosta de ouvir boas histórias”, finaliza.

Serviço:



Sesi Cultura Paraná apresenta “Contando e Cantando Histórias”

Data: 14 de setembro, quinta-feira

Horário: 20h

Endereço: Teatro Sesi Arapongas – rua Guaratinga, 2247 Arapongas - PR

Informações: (43) 98808-7802

Reservas pelo link: https://forms.office.com/r/W39e5zqFcw

Entrada Franca. Retire seu ingresso antecipadamente no local meia hora antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: livre

