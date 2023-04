Teatro "Paixão de Cristo" reúne milhares de pessoas em Arapongas; veja

Da Redação

Em sua 24ª edição, o tradicional teatro "Paixão de Cristo" foi encenado na noite deste domingo (2), no Parque das Nações, em Arapongas, norte do Paraná. Reunindo 800 pessoas no elenco, o espetáculo emocionou aqueles que foram prestigiar.

Durante a divulgação do evento, a coordenadora geral do grupo teatral "Mãe do Céu", a psicóloga Hellen Canton, incentivou a população a chegar antes do horário previsto para o início da apresentação, às 19h30. De acordo com ela, um grande público estava sendo esperado, além de caravanas de outras cidades.

A "dica" da coordenadora não poderia estar mais certa. Na noite deste Domingo de Ramos, o Parque das Nações recebeu aproximadamente 20 mil pessoas. Os espectadores lotaram a plateia e se emocionaram com a apresentação que retratou a vida, paixão, morte e ressureição de Jesus Cristo.

"Difícil colocar em palavras o quanto foi maravilhoso. Deus honrou cada promessa. Foi incrível! Agradecer a Deus por tudo que ele fez, não só pelo público e pela participação das pessoas da apresentação, mas também porque a gente termina um teatro e já começa outro!", contou Canton.

A coordenadora ressaltou ainda que, além do público presencial, o espetáculo foi transmitido pelas redes sociais. Apenas do canal do grupo "Mãe do Céu", mais de 13 mil pessoas acompanharam a transmissão.

Prestígio

Em suas redes sociais, o prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, falou sobre o sucesso do tradicional evento: "Mais um grande espetáculo, Teatro “A Paixão de Cristo” (2023) retratando a Vida, Morte e Ressurreição de Jesus, no Parque das Nações. Trabalho intenso e impecável do grupo Teatral Mãe do Céu - com apoio da Prefeitura de Arapongas", escreveu.





