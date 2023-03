Teatro 'Paixão de Cristo' em Arapongas tem data marcada; confira

Da Redação

Marcada para o dia 2 de abril, o teatro 'Paixão de Cristo', em Arapongas, chega em sua 24ª edição em 2023. A apresentação será realizada durante o Domingo de Ramos, a partir das 19h30, no Parque das Nações, como segue a tradição de 13 anos.

"Aconselhamos sempre que o pessoal chegue um pouco mais cedo para garantir o lugar na arquibancada, pois temos caravanas vindo de outras cidades para assistir o espetáculo", explica a psicóloga Hellen Canton, 30 anos, coordenadora do Grupo Mãe do Céu.

Neste ano, o espetáculo irá contar com 800 pessoas no elenco. No entanto, Hellen diz que o grupo ainda está aberto a receber quem desejar participar. "Nossos ensaios acontecem aos sábados, às 19 horas, e aos domingos, às 8 horas, no Parque das Nações. Então, quem desejar participar com a gente deste projeto de fé e evangelização é só ir nos ensaios que direcionamos", esclarece.

O grupo, conforme Hellen, está na fase dos ensaios gerais. "As equipes se reúnem, passam as cenas, coreografias e também preparam os cenários, figurinos e acessórios. Em cada ensaio, podemos nos aprofundar ainda mais na vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os encontros também nos proporcionam partilha de vida, unidade, além de construção de amizades e vivência de fé profunda. Além dos ensaios, aos sábados, temos a graça de participar da Santa Missa no Parque das Nações através dos padres da nossa cidade e da diocese", acrescenta.

Serviço

Paixão de Cristo 2023

Horário e data: dia 2 de abril, às 19h30

Local: Parque das Nações

Cidade: Arapongas

