Teatro “A Paixão de Cristo” acontece neste domingo, em Arapongas

O evento inicia às 19h30

Arapongas recebe neste domingo (02), no Parque das Nações, a 24ª edição do espetáculo religioso “A Paixão de Cristo”, idealizado e organizado pelo Grupo Teatral Mãe do Céu, com apoio da Prefeitura Municipal. Retratando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o tradicional evento deve reunir milhares de pessoas, com caravanas de diversas cidades. O evento inicia às 19h30.

Neste ano, o teatro conta com o envolvimento de 800 pessoas. Segundo a coordenadora geral do grupo Teatral Mãe do Céu, Hellen Canton, o elenco trabalhou durante muitas semanas com ensaios gerais e missas que acontecem no local da apresentação.

“Temos trabalhado para mais um grande evento. A expectativa é receber de 12 a 13 mil pessoas no Parque das Nações”, falou.

O evento deve contar também com a presença de autoridades municipais e religiosas.

