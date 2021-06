Tatuador de Arapongas é mais uma vítima da covid-19

Continua após publicidade

O tatuador Júlio César Micheletti, 39 anos, também conhecido como Mikeletti, foi mais uma vítima da Covid-19, em Arapongas.

Mikeletti estava internado no Hospital Norte do Paraná (Honpar) e na manhã deste sábado (5) não resistiu as complicações do vírus.

Júlio tinha um estúdio de tatuagem no centro de Arapongas. O tatuador deixa esposa e dois filhos pequenos.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte de Mikeletti.

"Não dá para acreditar, meu Amigo de infância, adolescência e até hoje, amigo de verdade, com muita dor no coração fiquei sabendo!!! sempre falávamos de games, e ele me dizia que seu filho gostava muito também, e agora já não está mais aqui, levado por esse vírus, meu amigo onde estiver saiba que vc foi o melhor amigo!!! descanse em paz, valeuuuu", disse.

"Caramba sem acreditar...estou chocada...todas minhas tatuagens com vc ....estudamos juntos desde criança...nós brincávamos juntos...meu não dá pra acreditar vou te levar comigo ...junto com sua arte em mim ...vá com Deus meu amigo ...e que Deus conforte a Débora e seus dois filhos que vc tanto amava e sempre falava dele quando a gente tatuava fica em paz", disse.

"Só vai ficar a lembrança do trabalho que tenho no braço!! Grande guerreiro profissional descansa em pais bhother!!!", disse.

"Parece que só a galera do bem que está indo embora... Vai em Paz Brother!!! Meus mais sinceros sentimentos a Família"., disse.

"Meu Deus não acredito um ser humano incrível e um profissional top demais meus sentimentos à toda família", disse.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (4) Arapongas contabiliza 448 vítimas fatais provocadas pelo coronavírus e 18.138 casos positivados da doença.