Tapumes são colocados em praça de pedágio desativada em Arapongas

Como tentativa de conter a ação de vândalos e furtos, tapumes começaram a ser instalados em todas as cabines da praça de pedágio desativada da BR-369 em Arapongas, no norte do Paraná. Os trabalhos começaram no sábado (30).

Nesta segunda-feira (1º), algumas cabines já estavam isoladas e o serviço segue até a finalização de todas as 10 estruturas. Além dos furtos e depredação, a praça de pedágio também está sem iluminação, comprometendo o tráfego de veículos no local pela escuridão. Ladrões furtaram toda a fiação elétrica.

A instalação de tapumes foi contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O local, sem concessionária desde novembro do ano passado, já foi alvo de furtos diversas vezes.

Dnit licita manutenção de iluminação no pedágio em Arapongas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) marcou para 4 de agosto a licitação da empresa que será responsável pela manutenção da iluminação nas praças de pedágios desativadas no Paraná, incluindo a de Arapongas, localizada na BR-369. A informação foi obtida junto ao órgão pelo secretário municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas, Paulo Sérgio Argati, que esteve no pedágio nesta quinta-feira (28) com funcionários da Secretaria Municipal de Obras para viabilizar reparos emergenciais e paliativos após novo episódio de furto no local.



Desta vez, os criminosos levaram as grades de ferro para escoamento da água pluvial. Além dessas proteções em frente às antigas cabines, foram furtadas as grades das pistas laterais de rolagem, utilizadas pelos motoristas. O risco de acidentes é grande com os buracos, principalmente envolvendo motociclistas.

Argati afirma que a manutenção é de responsabilidade do Dnit, enquanto o patrulhamento e a segurança deve ser realizadas pelo governo estadual, com a Polícia Militar (PM). No entanto, ele afirma que o município tem colaborado como pode para amenizar os problemas com a desativação do pedágio. A praça foi fechada em novembro de 2021 pela Viapar, quando encerrou o prazo de concessões. Durante o hiato até as novas licitações do futuro pedágio, o Dnit é responsável pela manutenção. No entanto, o órgão não está cumprindo com sua parte e a PM não tem conseguido combater os furtos no local, por conta do abandono da estrutura após a saída da Viapar.

“Nós temos colocado a Guarda Municipal para apoiar a Polícia Militar nas questões de patrulhamento e isso tem surtido efeito, com várias prisões, inclusive em fragrante, aqui na praça de pedágio. Mas não é possível manter a presença 24 horas dos GM's e policiais, somente o patrulhamento, e os crimes continuam ocorrendo”, assinala Argati.

Além da questão da segurança, a Prefeitura instalou um superposte mais próximo da antiga praça de pedágio, visando melhorar a iluminação à noite. “A questão da iluminação é complicada. Já houve o conserto três vezes por conta da repetição dos furtos de fiação”, diz. Com a contratação de uma empresa para responder pela manutenção da energia elétrica no local, Argati acredita que esse problema será amenizado.



Quando às crateras, ele afirma que a Prefeitura vai buscar uma solução paliativa, repondo as grades para evitar que ocorram acidentes.

DEPREDAÇÃO

Com a desativação da praça de pedágio, em novembro do ano passado, o local foi completamente destruído pela ação de ladrões e vândalos. O cenário é de vidros quebrados, fiação furtada e pichações nas paredes. A circulação de pessoas estranhas ao local é frequente. As antigas cabines também foram completamente vandalizadas

