Tablets furtados de colégio de Arapongas são recuperados pela PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, norte do Paraná, recuperou nessa segunda-feira (25) três tablets que foram furtados do interior do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, no dia 16 de setembro.

Segundo a diretora do colégio, os aparelhos foram disponibilizados pelo Governo do Estado para uso exclusivo dos alunos.

Após a realização de diligências e análise das câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar o responsável por furtar os equipamentos. Inclusive, conforme repassado pela corporação, o autor do crime teria sido contratado por uma empresa terceirizada para prestar serviços no estabelecimento de ensino.

Diante de tais informações, os agentes da PCPR localizaram o suspeito em sua residência. Ao ser indagado, ele confessou o crime e a posse dos tablets, que foram apreendidos e posteriormente devolvidos à direção do colégio. Os três tablets estão avaliados em aproximadamente seis mil reais.



O autor do crime, de 25 anos, foi devidamente qualificado e irá responder pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.



