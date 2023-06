Susto: van é atingida por locomotiva em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente envolvendo um trem e um automóvel foi registrado na manhã desta quinta-feira (1º), na Zona Leste do município de Arapongas, Norte do Paraná. Uma van, de cor branca, foi atingida por uma locomotiva ao tentar cruzar uma linha férrea.

De acordo com informações repassadas ao site TNOnline, a colisão teria acontecido no cruzamento entre a Rua Drongo com a Avenida Maracanã, às margens da BR-369, saída para Londrina.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência. Apurações iniciais apontam que, apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. As causas do acidente deverão ser apuradas.

Foto por TNOnline





