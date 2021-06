Suspeitos envolvidos em homicídio são presos em Arapongas

Continua após publicidade

A Polícia Civil de Arapongas prendeu na manhã desta quarta-feira (2) dois suspeitos responsáveis pelo homicídio de Guilherme de Almeida Albino da Silva no dia 9de maio, na PR-444. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo às margens da rodovia e foi encontrada já sem vida.

As prisões aconteceram através de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em três residências localizadas no Residencial Araucária, no Jardim Petrópolis e no bairro Dona Pina, em Arapongas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que, por volta das 17 horas, Guilherme foi abordado por dois homens, de 22 e 25 anos, que estavam em uma motocicleta, e então foi assassinado.

Além dos dois mandados, foi dado o fiel cumprimento de um mandado de prisão de um terceiro indivíduo que também tem envolvimento no homicídio, porem já se encontrava preso na Cadeia Pública de Arapongas. Na época ele estava em liberdade.

A polícia também apreendeu objetos que estavam nas casas dos suspeitos, como celulares e vestuários que poderão ser utilizados para comprovar as investigações.

Ainda segundo a Polícia Civil, denúncias anônimas colaboraram para que os investigadores pudessem chegar aos envolvidos no assassinato. A Guarda Civil de Arapongas também deu apoio para a realização dos cumprimentos expedidos pela Vara Criminal.

