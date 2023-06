Suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros são presos

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas prendeu, na noite deste sábado, 17, três suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Eles já estavam prontos para cometer mais um crime, encapuzados e armados.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial estava patrulhando próximo a PR 444, quando recebeu a informação sobre a atitude suspeita.

Eles foram encontrados na esquina da Rua Tico-tico-de-bico-amarelo, esquina com a rodovia Melo Peixoto, encapuzados. Eles foram abordados e, ao revistar a cintura de um deles, foi encontrado um revólver calibre 32, com 6 munições intactas. Com dois menores de idade, foram encontrados simulacros. Eles assumiram que iriam roubar um veículo.

Foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão aos menores e encaminhados até a delegacia.

Segundo a PM, dois dos suspeitos possuem uma extensa ficha criminal, já conhecidos pelo meio policial. Inclusive, um dos menores foi pego com um carro roubado há cerca de um mês.

