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TRÁFICO POR DELIVERY

Suspeito usava mochila de entregador para distribuir drogas em Arapongas

Guarda Municipal apreendeu dois dispositivos com porções da droga, R$ 450 e uma motocicleta durante patrulhamento no centro

Escrito por Da Redação
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Suspeito usava mochila de entregador para distribuir drogas em Arapongas
Autor Drogas apreendidas em Arapongas - Foto: Divulgação

Um homem de Rolândia foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Arapongas nesta sexta-feira (06) após a Guarda Municipal (GMA) encontrar 21 porções de substância semelhante à cocaína escondidas em dois cigarros eletrônicos. A abordagem ocorreu na área central, durante patrulhamento da equipe de Rondas Ostensivas Municipais (Romu). O município onde aconteceu a prisão não foi informado no relato.

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Segundo a corporação, o motociclista usava uma mochila de entregador para transportar drogas e tentar evitar a atenção das equipes de segurança. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 450 e uma motocicleta Honda Twister preta.

Os guardas haviam recebido um alerta da central sobre uma moto com essas características que estaria sendo utilizada na comercialização de drogas. Ao localizar o veículo, a equipe determinou a parada, e o condutor obedeceu.

Durante a identificação do homem, os agentes perceberam que o celular preso ao painel da motocicleta estava desbloqueado. Conforme o GM Samuel Vinícius, uma conversa aberta no aparelho exibia localizações e quantidades de entorpecentes que seriam entregues.

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A suspeita levou à busca pessoal e à descoberta das porções dentro dos dispositivos. O dinheiro estava na carteira do motociclista. A Guarda Municipal suspeita que o valor tenha relação com a venda de drogas.

Samuel Vinícius afirmou que o homem não era conhecido pelas equipes locais e que se deslocava de Rolândia para realizar as entregas. “Ele estaria deslocando da cidade e vindo até a nossa cidade aqui, utilizando-se de uma bag ali, de uma bolsa de entregador, para despistar as equipes policiais.”

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta, o dinheiro e o restante do material apreendido, para os procedimentos do flagrante.

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ARAPONGAS drogas GUARDA MUNICIPAL motocicleta Rolândia segurança pública tráfico
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