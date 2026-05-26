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Suspeito furta chocolates para trocar por drogas em Arapongas

Ação foi percebida pelo sistema de câmeras do supermercado e o homem acabou contido pelos seguranças

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 09:54:09 Editado em 26.05.2026, 09:54:01
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Suspeito furta chocolates para trocar por drogas em Arapongas
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução PM

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (25) após furtar barras de chocolate em um supermercado no bairro Jardim Petrópolis, em Arapongas. Ele foi flagrado por funcionários do estabelecimento antes de conseguir deixar o local.

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De acordo com a gerência do supermercado, o operador das câmeras de segurança notou o momento em que o indivíduo escondeu os produtos debaixo da camisa e tentou sair rapidamente sem passar pelo caixa. Um segurança abordou o homem logo em seguida e encontrou seis barras de chocolate de 150 gramas com ele.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar, encontrou o suspeito aguardando no setor de guarda-volumes da loja. Questionado sobre o crime, o homem confessou ser usuário de drogas e afirmou que pretendia trocar os doces por entorpecentes.

A representante do supermercado relatou aos policiais que o estabelecimento tem sido alvo frequente desse tipo de furto. A tática utilizada costuma ser a mesma: os suspeitos entram na loja, vão direto à seção de doces, escondem os chocolates e fogem correndo.

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O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, juntamente com as mercadorias recuperadas e a representante da empresa, para o registro do caso e as providências legais.



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ARAPONGAS Furto segurança pública supermercado
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