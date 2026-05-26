Suspeito furta chocolates para trocar por drogas em Arapongas

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (25) após furtar barras de chocolate em um supermercado no bairro Jardim Petrópolis, em Arapongas. Ele foi flagrado por funcionários do estabelecimento antes de conseguir deixar o local.

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De acordo com a gerência do supermercado, o operador das câmeras de segurança notou o momento em que o indivíduo escondeu os produtos debaixo da camisa e tentou sair rapidamente sem passar pelo caixa. Um segurança abordou o homem logo em seguida e encontrou seis barras de chocolate de 150 gramas com ele.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar, encontrou o suspeito aguardando no setor de guarda-volumes da loja. Questionado sobre o crime, o homem confessou ser usuário de drogas e afirmou que pretendia trocar os doces por entorpecentes.

A representante do supermercado relatou aos policiais que o estabelecimento tem sido alvo frequente desse tipo de furto. A tática utilizada costuma ser a mesma: os suspeitos entram na loja, vão direto à seção de doces, escondem os chocolates e fogem correndo.

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O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, juntamente com as mercadorias recuperadas e a representante da empresa, para o registro do caso e as providências legais.







