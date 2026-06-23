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OPERAÇÃO TELEFONE MUDO

Suspeito é preso em Arapongas por golpe que vendia celular e entregava barra de ferro

Vítimas recebiam uma caixa aparentemente lacrada, pagava via PIX e, ao abri-la, descobria que continha apenas uma barra de ferro

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 19:34:55 Editado em 23.06.2026, 19:34:50
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Suspeito é preso em Arapongas por golpe que vendia celular e entregava barra de ferro
Autor A quadrilha atuava a partir de Arapongas, mas escolhia as vítimas em Londrina - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, nesta terça-feira (23), a Operação "Telefone Mudo" para desarticular um grupo criminoso de Arapongas (PR) especializado em golpes na venda de celulares. Um suspeito foi preso preventivamente; outro não foi localizado e é considerado foragido. A quadrilha atuava a partir de Arapongas, mas escolhia as vítimas em Londrina.

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De acordo com o delegado Jaime José de Souza, responsável pelas investigações, os golpistas publicavam anúncios de smartphones de última geração em redes sociais com preços abaixo do mercado. Quando alguém demonstrava interesse, um falso entregador marcava um encontro em local público de Londrina. A vítima recebia uma caixa aparentemente lacrada, pagava via PIX e, ao abri-la, descobria que continha apenas uma barra de ferro para simular o peso do aparelho.

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Em um dos casos, uma pessoa tentou trocar o celular novo por outro de cor diferente, entregou o próprio aparelho e pagou a diferença em dinheiro. Ao abrir a nova caixa, encontrou o mesmo pedaço de metal.

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A identificação dos integrantes do grupo foi possível após análise de imagens de câmeras de segurança, rastreamento de transferências bancárias e diligências em campo. As investigações estão na fase final. O caso será encaminhado ao Ministério Público (MPPR) e ao Poder Judiciário nos próximos dias. As buscas pelo suspeito foragido continuam.

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ARAPONGAS Fraudes golpes NOTÍCIAS OPERAÇÃO TELEFONE MUDO polícia civil
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