Suspeito de vandalizar Teatro Vianinha em Arapongas é identificado

A Secretaria Municipal de Segurança de Arapongas, no norte do Paraná, confirmou na tarde desta quarta-feira (11), que identificou um suspeito de vandalizar o Teatro Vianinha. Duas pessoas denunciaram à prefeitura que visualizaram o mesmo homem em cima do telhado do teatro em dias diferentes. Uma delas filmou o suspeito logo após ele deixar o local.

O criminoso que invadiu o teatro danificou o telhado, estruturas em gesso, instalações hidráulicas e elétricas do prédio. A situação só foi descoberta na terça-feira à noite, após a prefeitura receber uma denúncia de que havia um homem em cima do telhado do teatro.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), a Guarda Municipal (GM) foi a primeira a chegar no local e encontrou um cenário de guerra. Os danos causados no sistema elétrico do teatro resultaram em um curto-circuito que causou um incêndio no forro do teatro. Além disso, o palco principal e parte do auditório ficaram alagados por conta do rompimento de canos. O autor do vandalismo também cortou a fiação de equipamentos de som, iluminação e outros equipamentos utilizados, incluindo um projetor de imagem que existia desde a inauguração do teatro.

Na tarde de ontem, o secretário Municipal de Segurança Paulo Sergio Argati, informou que um suspeito já foi identificado. De acordo com ele, a prefeitura recebeu uma denúncia de uma pessoa que testemunhou o momento que o homem desceu a escada e saiu do teatro na última quinta-feira (5). A testemunha filmou o suspeito e encaminhou o vídeo à secretaria de Segurança. Esse mesmo homem também foi visto novamente no telhado do teatro por outra pessoa, na última terça-feira.

“O teatro estava fechado. Desde o dia 16 de dezembro não entrava ninguém lá. Lá não tem vigia, então, após tomarmos conhecimento sobre esse vídeo, acreditamos que o teatro foi invadido na semana passada e na última terça”, informa Argati.

O secretário de Cultura, Geison Cortez, informou que ainda não há uma estimativa do prejuízo, uma vez que a destruição atingiu a parte estrutural, elétrica e de equipamentos. De acordo com ele, nada foi levado do prédio público. “Ainda não temos um valor estimado para recuperar o teatro, até porque tivemos noção da dimensão dos estragos somente nesta quarta-feira”, afirma.

Enquanto a prefeitura providencia a recuperação do teatro, os eventos que já estavam agendados serão realocados para outro espaço que ainda será definido pela secretaria.

“Espero que o autor seja localizado porque o que ele causou foi muito grave”, pontua o secretário que solicitou um vigia noturno e instalação de câmeras de segurança para o teatro.

TEATRO FOI REFORMADO EM 2019

A pouco mais de três anos, o teatro passou por uma revitalização que incluiu a retirada do carpete, pintura do piso, troca da iluminação de serviço, higienização das paredes, retirada de infiltrações, reparo de sanitários e sinalização de segurança.

A praça também passou por melhorias com recursos da própria secretaria. O auditório do Teatro Vianinha foi inaugurado em 1976 e o nome é uma homenagem ao dramaturgo carioca Oduvaldo Vianna Filho, que havia falecido dois anos antes, aos 38 anos, vítima de câncer, depois de constituir sólida carreira como ator e diretor de teatro e televisão.

