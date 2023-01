Suspeito de vandalizar Teatro Vianinha é encaminhado à delegacia

Da Redação

Prédio do teatro foi seriamente comprometido

Um homem suspeito de vandalizar o Teatro Vianinha foi localizado pela Guarda Municipal de Arapongas, nesta sexta-feira (27), e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP). Segundo o secretário municipal de Segurança, Paulo Sérgio Argati, a identificação só foi possível graças ao apoio da comunidade e ao serviço de patrulhamento realizado nos próprios públicos.

Na noite do último dia 10, o Teatro Vianinha, um dos espaços culturais mais tradicionais do município, foi alvo de vandalismo, fato que deixou a população de Arapongas indignada. Testemunhas que visualizaram o suspeito saindo do prédio repassaram informações à polícia. Uma delas, inclusive, filmou o momento com o celular.

Em posse das imagens, a prefeitura divulgou o vídeo nas redes sociais e pediu apoio da população para repassar informações sobre o paradeiro do suspeito.

“Na tarde desta sexta-feira, a GM obteve êxito ao abordar o suspeito. Quando indagado sobre o fato, ele acabou admitindo o crime e afirmando que o incêndio no Vianinha teria sido acidental e que estaria disposto a se apresentar à autoridade policial”, ressalta Argati. Diante disso, o homem foi encaminhado à 22ª SDP para a continuidade do processo.

PRÉDIO VANDALIZADO

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), a depredação destruiu o telhado, estruturas em gesso, instalações hidráulicas e elétricas, ocasionando um curto-circuito e rompimento de canos, que alagaram todo o palco principal e parte do auditório. Devido aos danos, a agenda cultural que estava prevista para acontecer no Vianinha no mês de janeiro teve de ser realocada.

“É importante lembrar que quem compra estes fios de cobre ou qualquer outro objeto eventualmente furtado do Vianinha ou de qualquer outro prédio público também pode ser preso pelo crime de receptação. No município de Arapongas também há lei para que os responsáveis por esses estabelecimentos sejam punidos por essa comercialização com multa e perda de alvará, além de responder criminalmente”, acrescenta.

A Polícia Civil prossegue investigando o caso.

