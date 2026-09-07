Suspeito de tráfico tenta se esconder da PM, mas acaba preso com drogas em Arapongas
Homem foi flagrado inicialmente com uma porção da droga. Após buscas na casa, agentes localizaram mais 17 pacotes
Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na noite de domingo (6), no distrito de Aricanduva, em Arapongas. A prisão ocorreu após a Polícia Militar encontrar diversas porções de maconha prontas para venda, além de dinheiro em espécie e equipamentos para o comércio ilegal no interior de uma residência.
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De acordo com o registro policial, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Caiapó, uma via que já vinha sendo alvo de denúncias da comunidade a respeito da comercialização de entorpecentes. Durante a ronda, os agentes avistaram um indivíduo cujas características coincidiam com os relatos recebidos anonimamente. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou despistar a polícia e se escondeu rapidamente dentro de uma casa. Os policiais realizaram o acompanhamento, abordaram o homem e, durante a revista pessoal, encontraram um invólucro plástico contendo maconha.
Diante do flagrante inicial, a equipe solicitou o apoio do Canil da corporação para aprofundar as buscas. Cumprindo os trâmites legais, os agentes realizaram uma varredura domiciliar minuciosa e localizaram mais 17 porções da mesma droga, todas já embaladas e preparadas para a comercialização. Além dos entorpecentes, foram apreendidos dinheiro e uma balança de precisão, materializando a prática do tráfico.
O suspeito recebeu voz de prisão no local, foi informado sobre seus direitos constitucionais e, em seguida, encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas.