Suspeito de tráfico é preso em Arapongas após esconder cocaína no sofá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da noite desta segunda-feira (13), no Jardim Palmares, em Arapongas. A prisão ocorreu após a polícia localizar dezenas de porções de entorpecentes prontas para a venda dentro da residência do suspeito.

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De acordo com as autoridades, uma equipe fazia rondas pela Rua Anambezinho quando notou dois homens em frente a uma casa. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, mas um deles foi rapidamente alcançado e revistado pelos agentes.

Com o suspeito, os policiais encontraram, inicialmente, duas porções de cocaína. Questionado no local, ele confessou que atuava na venda de drogas e afirmou que o homem que conseguiu escapar seria apenas um cliente que estava ali para comprar o produto.

Após a confissão, a equipe policial entrou na casa. O próprio morador indicou o esconderijo do restante do material ilícito: dentro de um sofá. No móvel, foram apreendidas mais 18 pequenas embalagens de cocaína, pesando cerca de 4 gramas no total, já preparadas para a comercialização.

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Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) da cidade para o registro da ocorrência e demais providências legais cabíveis.



